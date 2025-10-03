U Biznis inkubatoru Kruševac održano predavanje o održivim poslovnim modelima za startape

Danas je u Biznis inkubatoru Kruševac održano predavanje na temu „Održivi poslovni modeli za startape – kako dizajnirati biznis koji generiše resurse umesto otpada“. Predavanje su održali predstavnici Asocijacije cirkularnih ekonomista Balkana – Žarko Rađenović, Andreja Todorović i Andrija Popović.

Tokom predavanja, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa principima cirkularne ekonomije, konceptom koji teži ka smanjenju otpada, ponovnoj upotrebi resursa i stvaranju održivih poslovnih modela koji generišu vrednost iz postojećih resursa. Predstavnici Asocijacije istakli su da cirkularna ekonomija nije samo ekološki važna, već i ekonomski isplativa – biznisi koji primenjuju ove principe mogu da smanje troškove, stvore nove izvore prihoda i doprinesu dugoročnoj održivosti svojih proizvoda i usluga.

Pre samog početka predavanja direktor Biznis inkubatora Jelena Dobrodolac je potpisala Memorandum o poslovno-tehničkoj saradnji između Biznis inkubatora Kruševac i Asocijacije cirkularnih ekonomista Balkana. Ovaj memorandum otvara prostor za zajedničke projekte i podršku inovativnim preduzetnicima, sa fokusom na kreiranje biznisa koji integrišu principe cirkularne ekonomije u svoje poslovne modele.

Predavanje je okupilo startape, preduzetnike i sve zainteresovane za inovativne i održive pristupe poslovanju, a organizatori ističu da će ovakvi događaji doprineti jačanju svesti o važnosti održivog razvoja i primeni konkretnih rešenja u praksi.