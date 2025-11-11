U bioskop stiže „Hajduk u Beogradu“

U bioskopu „Kruševac“ ove sedmice (od 14. do 19. novembra) publika može da pogleda dva zanimljiva filma, prilagođena i deci i odraslima

U popodnevnim satima, od 18 časova, na programu je animirani film „Dečak delfin 2“. Priča prati mladog junaka i njegovog mornara u borbi protiv morskih stvorenja. Neočekivani događaji počinju kada pronađu poruku u boci koja vodi do tajanstvenog napitka, a put ih vodi kroz opasnosti poput napada divljeg kita i tragove koji otkrivaju sudbinu dečakovog davno nestalog oca. Kroz avanturu u podvodnoj pećini, dečak će se suočiti sa otkrićem koje menja njegov život.

Od 20 časova, na repertoaru je film „Hajduk u Beogradu“, zasnovan na popularnoj knjizi Gradimira Stojkovića. Glavni junak, Hajduk, doseljava se u Beograd i pokušava da se uklopi u novi razred i porodicu, balansirajući između prijateljstva, školskih obaveza i ličnih osećanja. Film donosi toplu priču o odrastanju, prijateljstvu i prvoj ljubavi, koju će uživati i deca i odrasli.

Cena ulaznice za oba filma je 300 dinara.