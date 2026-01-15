U Biblioteci hrama Svetog Đorđa održana promocija 44. broja časopisa „Religija i tolerancija“

-Blagoslovom Njegovog Visokopreosveštenstva Arhiepiskopa i Mitropolita kruševačkog G. Davida u biblioteci hrama Svetog Đorđa promovisan je naučni časopis „Religija i tolerancija“. Na promociji su pored protojereja stavrofora Đorđa Milojkovića govorile profesorka Danijela Nikolić Surla, profesorka Dragana Šoškić i urednica časopisa prof. dr Zorica Kuburić.

Cilj časopisa je omogućavanje dijaloga razmatranja religijskog fenomena iz perspektive nauke o religiji iz ugla sociologije, psihologije, istorije, filozofije kao i teoloških radova predstavnika različitih verskih zajednica. Časopis nudi aktuelna istraživanja i prostor za razmenu ideja i informacija o različitim aspektima religijskog fenomena, informacije o samom društvu u celini, i pospešuje versku toleranciju.

-Večeras je upriličena promocija 44. broja naučnog časopisa „Religija i tolerancija“, koji se izdaje od 2004. godine. Kroz obrađivanje pojedinih tema iz ovog časopisa data je jasnija slika o naučnom radu ljudi koji se bave ovom tematikom- rekao je starešina hrama Svetog Đorđa protojerej Đorđe Milojković.

Na promociji je govorila autorka časopisa „Religija i tolerancija“ dr Zorica Kuburić.

-Prvi put posle više od 20 godina promovisali smo časopis koji ja uređujem. Časopis je posvećen Kruševcu i tekstovima Kruševljana, posebno Toplice koji je napisao dramu „Srpska mučenica“. Časopis izlazi u Novom Sadu na Filozofskom fakultetu, od nacionalnog je značaja- kazala je profesorka.

Časopis izdaje Centar za empirijska istraživanja religije, sa sedištem na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Kategorizovan je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Izlazi od 2004. godine.

O. Milićević