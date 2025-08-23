U Beogradu sastanak sa zainteresovanim privrednicima nakon potpisivanja sporazuma o slobodnoj trgovini Srbije i Egipta

Srbija i Egipat su nedavno potpisali sporazum o slobodnoj trgovini, čija primena počinje od 1. septembra. Tim povodom, u Beogradu će za sve zainteresovane privrednike biti organizovan sastanak.

Ovo nije jedina aktivnost koja će biti organizovana. Već 23. septembra privrednici će održati sastanak u Grčkoj.

-Delegaciju privrednika Republike Srbije predvodiće predsednik Privredne komore Marko Čadež. U Atini će se održati poslovni forum na kome će se predstaviti Srbija kao dobra investiciona destinacija. Biće održani i bilateralni susreti naših i grčkih privrednika- istakla je Aleksandra Aleksić iz Regionalne privredne komore u Kruševcu.

Svi zainteresovani mogu da se obrate Regionalnoj privrednoj komori, kako bi obezbedili učešće na ovom sastanku.

Krajem septembra Regionalna privredna komora u Kruševcu će sa partnerima iz Larise organizovati još jedan poslovni susret.

