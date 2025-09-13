U Aleksandrovcu vino i muzika

Aleksandrovac je u znaku dobre muzike, sjajne atmosfere i velikog jubileja – 60. po redu Župske berbe.

Publika je sinoć uživala u dvosatnom nastupu Saše Kovačevića pevajući njegove najveće hitove, a energija i emocija koje je poneo sa sobom dodatno su obeležile jubilej manifestacije koja decenijama spaja tradiciju, kulturu i dobru zabavu u srcu Župe.

– Prvi put sam u Aleksandrovcu, večeras mi je bilo prelepo. Jedino što je mana ovog posla je što ne možemo baš da obilazimo gradove u kojima nastupamo, pre koncerta, da malo vidimo lepotu grada u kom nastupamo, ali ono što sam uspeo da vidim do sada mi se zaista dopalo, i publika je izvandredna, bitno da smo delili prelepu energiju tokom celog nastupa, i nadam se da su ljudi zadovoljni – rekao je Saša Kovačević.

Danas je održan festival folklora.

– Na ovoj jubilarnoj Župskoj berbi slavimo svi vino jer je Aleksandrovac grad vina, imamo preko 70 vinarija koje su registrovane u Župi. Treba da naglasim da je ove godine više nego očekivana poseta za koncert Saše Kovačevića. Očekujemo još više posetioca u naredna dva dana zato što je vikend pred nama i pozivam sve na čašu kvalitetnog vina – istakla je Jelena Jovković, direktor TO Aleksandrovac.

Župska berba nastavlja program i naredna 2 dana kroz bogat kulturno-umetnički, turistički i zabavni sadržaj.

Manifestacija se zatvara sutra koncertom Dragane Mirković.