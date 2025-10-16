U akciji dobrovoljnog davanja krvi u Kruševačkom pozorištu prikupljeno 108 jedinica

Povodom Dana oslobođenja grada, u Kruševačkom pozorištu je održana akcija dobrovoljnog davanja krvi koju su organizovali Crveni krst Kruševac i Zavod za transfuziju krvi Niš

Akcija je protekla uz veliki odziv sugrađana koji su i ovoga puta pokazali humanost i solidarnost na delu i prikupili 108 jedinica

Davanje krvi od neprocenjivog je značaja jer omogućava spasavanje života u brojnim situacijama, od operacija i hitnih intervencija, do lečenja teških bolesti i povreda.

– Ova akcija je bila malo drugačija. Odziv ljudi je bio odličan, što je i generalno slučaj u Kruševcu. Kruševljani su veoma humani ljudi, jedino što se uočava je da najviše žena daje krv, a davaoci mogu biti svi od 18 do 65 godina, tako da ih imamo svih uzrasta – rekao je dr Andrija Stevanović iz Zavoda za transfuziju krvi Niš.

Da bi neko postao davalac krvi, potrebno je da je zdrav, odmoran, naspavan i da nije konzumirao alkohol ili teže lekove uoči davanja. Krv mogu davati sve osobe koje imaju najmanje 50 kilograma i zadovoljavaju osnovne zdravstvene uslove, a dobrovoljno davanje krvi predstavlja jedan od najplemenitijih načina da se spase nečiji život.

