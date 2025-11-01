U 149 gradova i opština uskoro počinju prijave za subvencije za energetsku efikasnost

Na svečanosti u Palati Srbija, državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike Sonja Vlahović uručila je nedavno ugovore za ukupno 149 lokalnih samouprava koje su dobile sredstva na javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova

Svih 149 gradova i opština u narednih šezdesetak dana raspisaće javne pozive za dodelu subvencija, a priliku da dobiju subvencije dobiće preko 10.000 domaćinstava širom Srbije. Više od 10.000 domaćinstava u 149 gradova i opština imaće priliku da dobije subvencije.

Ministarstvo i lokalne samouprave su obezbedili 2,37 milijardi dinara za subvencije, a uslovi za konkurisanje dodatno su olakšani ekonomski nerazvijenim opštinama, gde država pokriva i njihov deo subvencija.

U narednih 60 dana, sve opštine i gradovi koji učestvuju, raspisaće poziv za dodelu subvencija. Vlahović je pozvala građane da se informišu na vreme, i istakla da će biti dovoljno vremena da se prikupi dokumentacija, jer je propisano da u svakom gradu i opštini mora da prođe najmanje 10 dana od trenutka objave javnog poziva do podnošenja prijava.

Prema njenim rečima, važna novina na ovom javnom pozivu je da će svi socijalno ugroženi građani, a ne samo oni sa pravnim statusom energetski ugroženih kupaca, moći da učestvuju na javnom pozivu za subvencije, i to u iznosu do 90 odsto ukupne vrednosti energetske sanacije.

– Ovakva domaćinstva mogu ulaganjem od samo nekoliko stotina evra da zamene stolariju i naprave dugoročne uštede energije. Sve uredne prijave socijalno ugroženih građana biće finansirane od strane države, što znači da socijalno ugroženi građani neće ostati bez subvencije, čak i kad se potroše sredstva namenjena subvencijama na lokalnom nivou – navela je državna sekretarka.

Oko 35.000 domaćinstava širom Srbije je u prethodnih nekoliko godina dobilo subvencije države za energetsko unapređenje svojih domaćinstava, čime su emisije ugljen-dioskida smanjene za oko 62 hiljade tona, što je, prema saopštenju ministarstva, ekvivalentno zameni oko 1.500 dizel-autobusa električnima.

Cilj je da do 2050. više od 50.000 domaćinstava bude obuhvaćeno subvencijama, za šta je obezbeđeno 50 miliona dolara u saradnji sa Svetskom bankom.

Ferhat Esen, predstavnik Svetske banke, rekao je da poboljšanje energetske efikasnosti donosi vrednost građanima smanjujući njihove račune, povećavajući nivo udobnosti i kvalitet života.

Istakao je da se oko 38 odsto ukupne finalne potrošnje energije u Srbiji odnosi na domaćinstva i dodao da je više od polovine stambenih zgrada izgrađeno između 1961. i 2000. godine, a da najveći broj domaćinstava nije renoviran u poslednjih 20 godina i da troši dosta energije za zagrevanje.

Foto: iStock