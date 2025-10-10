Turistička organizacija Kruševca na sajmu “Dani jabuke” u Goraždu

Postavljeno: 10.10.2025

Tim Turističke organizacije Kruševca posetioje 21. po redu privredno-kulturnu manifestaciju „Dani jabuke“, koja je održana u Goraždu

Manifestacija je okupila više od 80 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Severne Makedonije, koji su predstavili raznovrsne proizvode iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije.

Predstavnici Kruševca imali su priliku da predstave turističku ponudu svog grada, stupe u kontakte sa kolegama iz regiona i razmene iskustva u oblasti razvoja turizma i promocije lokalnih brendova. Ovo je bio prvi put da Kruševac zvanično učestvuje na tom Sajmu, zajedno sa saradnjom koju su ostvarile opštine Brus, Batočina, Svilajnac i Kragujevac.

Prema rečima organizatora, već prvog dana poseta Sajmu bila je veća nego ranijih godina, što ukazuje na rastući interes publike i značaj manifestacije za regionalni turizam i poljoprivredu.

