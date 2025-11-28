Turistička organizacija Kruševca na Međunarodnom sajmu turizma u Novom Sadu

Turistička organizacija grada Kruševca predstavila je juče svoju ponudu na 56. Međunarodnom sajmu turizma u Novom Sadu, koji je svečano otvoren kao jedan od najznačajnijih regionalnih događaja u ovoj oblasti

Sajam je okupio više od 250 izlagača iz deset zemalja, nudeći širok pregled aktuelnih trendova i pravaca razvoja turizma.

Kruševac se među brojnim agencijama, institucijama, banjama, organizacijama i turističkim operatorima predstavio sa svojim bogatim kulturnim i istorijskim sadržajima, ali i sa potencijalima koji grad svrstavaju u sve poželjnije destinacije domaćih i stranih turista.

Učestvovanjem na ovom prestižnom sajmu, Kruševac predstavlja svoju bogatu istoriju, kulturu, turističke potencijale i sve ono što ga čini privlačnom destinacijom za posetioce iz zemlje i regiona.

Izvor: TO Kruševac