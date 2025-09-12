TRY ALL SPORT: Podrška plivačima, bokserima i atletičarima

U prelepom ambijentu kompleksa Jastrebac Lake Resort danas je Trayal Korporacija u okviru projekta Try All Sport opredelila nove donacije za kruševački sport. Ovom prilikom za PK Rasina, BK 14. oktobar i AK Kruševac

Trayal Korporacija, kao osvedočeni prijatelj kruševačkog sporta, kroz projekat Try All Sport namenila je milion evra za podršku kruševačkim sportistima i klubovima. Pomoć je do sada dobilo 22 kluba. Danas, bez obzira na brojna dešavanja koja su uticala na poremećaj poslovanja ovog kruševačkog giganta, u Trayal Korporaciji nisu ostali imuni na uspehe plivača, boksera i atletičara, koji su se sa brojnih takmičenja vratili ovenčani medaljama i titulama.

Boks klub 14. oktobar ima više od 100 članova, od kojih se 20 aktivno takmiči. Vuk Vukajlović je prvak Srbije u srednjoj kategoriji, Teodor Josijević je reprezentativac.

Više od 100 članova ima i PK Rasina, njih 35 aktivno nastupa na brojnim takmičenjima, sa kojih su u poslednje vreme doneli osam medalja.

Najuspešnija takmičarka AK Kruševac Natalija Vojinović je prvakinja Srbije u skoku u vis za starije juniorke, „srebrna“ sa prvenstva Balkana. Njenim stopama idu i ostali atletičari…

– Želimo da omogućimo deci da se bave sportom, pravilno razvijaju, takmiče se i ostanu u svom Gradu. Počeli smo ovu akciju pre više od dve godine i neki klubovi su ušli u viši rang, bilo je značajnih rezultata, kako na domaćim, tako i na međunarodnim takmičenjima, a dosta klubova je omasovilo svoje članstvo u mlađim kategroijama. Pomaže koliko može i Grad, ali moramo pod hitno da rešimo goruće probleme, a nije sve u novcu. Mnogi klubovi nemaju adekvatan prostor za treninge. Neophodna je tu i podrška Ministarstva sporta – naglasio je, po potpisivanju novih ugovora o donaciji Miloš Nenezić, generalni direktor Trayal Korporacije.

Okupljenima se obratio i gradonačelnik Ivan Manojlović:

– Izuzetno mi je drago da prisustvujem još jednom u nizu ovakvih događaja. Kada govorim o sportu, iz sveg srca uvek kažem da Grad podržava sport, ali ovo što čini Trayal Korporacija nešto stvarno inpozantno. Imamo, eto jednu društveno odgovornu kompaniju, ali zahvaljujući Milošu Neneziću, koji je naš, ne samo sugrađanin, već i brend Grada Kruševca, imamo mogućnost da unapređujemo, ne samo sport, već i sve ostalo što Kruševac čini važnim.

A, predstavnici klubova, uz reči zahvalnosti Milošu Neneziću i Trayal Korporaciji, obećali su nove medalje i uspehe.

Sportsko – poslovnom skupu na Jastrepcu prisustvovali su Njegova Ekselencija ambasador Indonezije Andreano Ervin i brojni poslovni partneri i prijatelji Trayal Korporacije.