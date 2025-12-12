Trstenik: Predstavljanje knjige oca Ljubivoja Radovića „Tvoje od tvojih“

U većnici Narodnog univerziteta Trstenik večeras u 18 časova će biti predstavljena knjiga beseda protojereja stavrofora Ljubivoja Radovića „Tvoje od tvojih“

U programu pored autora učestvuju sveštenici Vladimir Trošić i Ivica Paunović i pesnik Miloš Dimić.

Knjiga beseda protojereja stavrofora Ljubivoja Radovića „Tvoje od tvojih”, prema rečima autora, izašla je iz srca, jer on prilikom pisanja beseda veruje da ono što je njemu nejasno, što njega muči i na šta traži odgovore, da to muči i većinu naroda, te da su problemi opšti.

Lekturu knjige radili su Bratislav Nikolić i Ljubica Petković, a Maksim Kostić je uradio dizajn korica. Predgovor su napisali otac Dragi Veškovac, Bratislav Nikolić i Aca Erić.

O. M.