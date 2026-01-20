Trstenik: Škola u Lozni zablistala u novom ruhu

Zahvaljujući uspešno realizovanim radovima na školi u Lozni u vrednosti od 8,5 miliona dinara, stvoreni su bolji, bezbedniji i savremeniji uslovi za učenje i rad, na veliku radost učenika, učitelja i roditelja

Svečanom otvaranju škole prisustvovala je predsednica opštine Trstenik, Milena Turk. Ona je obišla renoviranu školu i tom prilikom učenicima i nastavnicima darivala računar, kao simbol podrške obrazovanju i korak ka modernijoj nastavi.

Ulaganje u škole je ulaganje u znanje, a znanje je temelj sigurne i uspešne budućnosti.

O. M.

Foto: Fejsbuk/ Opština Trstenik