Trstenik: Škola u Lozni zablistala u novom ruhu

Postavljeno: 20.01.2026

Zahvaljujući uspešno realizovanim radovima na školi u Lozni u vrednosti od 8,5 miliona dinara, stvoreni su bolji, bezbedniji i savremeniji uslovi za učenje i rad, na veliku radost učenika, učitelja i roditelja

Svečanom otvaranju škole prisustvovala je predsednica opštine Trstenik, Milena Turk. Ona je obišla renoviranu školu i tom prilikom učenicima i nastavnicima darivala računar, kao simbol podrške obrazovanju i korak ka modernijoj nastavi.

Ulaganje u škole je ulaganje u znanje, a znanje je temelj sigurne i uspešne budućnosti.

O. M.
Foto: Fejsbuk/ Opština Trstenik

