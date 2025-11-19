Trstenik razvija politike podrške ženama kroz kampanju Lice promene

U Trsteniku je u toku kampanja Lice promene, koja ima za cilj da ojača položaj žena i unapredi uslove za rodnu ravnopravnost. Aktivnosti se realizuju uz izradu Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost, dokumenta koji treba da definiše sistemsku podršku ženama u različitim oblastima društvenog života

U okviru kampanje naglašava se potreba za okruženjem u kojem se uspeh žene ne vezuje za odricanje, kao i važnost da nijedna žena ne bude primorana da bira između karijere i porodice. Ističe se da podaci i iskustva sugrađanki pokazuju da je usklađivanje rada i roditeljstva i dalje jedan od najvećih izazaova sa kojima se žene suočavaju.

Kampanja takođe ukazuje na potrebu da trudnice i porodilje imaju sigurne uslove rada, kao i da podrška zaposlenim majkama bude obaveza svakog poslodavca. Fokus je na stvaranju lokalne politike koja odgovara realnim potrebama žena.

Aktivnost se sprovodi u okviru projekta „Od života do politike“, uz podršku Kabineta ministarke bez portfelja zadužene za oblast rodne ravnopravnosti sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena Tatjane Macure.