Trstenik: Raspisan konkurs za dodelu nagrada Fonda za mlade talente

Upravni odbor Fonda za mlade talente opštine Trstenik raspisao je konkurs za dodelu nagrada učenicima i studentima za školsku 2025/2026. godinu. Ovo je već 32. generacija nagrađenih mladih talenata, kojima će biti priznati izuzetni rezultati u školovanju i naučnim takmičenjima

Fond za mlade talente opštine Trstenik raspisao je konkurs za dodelu nagrada učenicima i studentima koji su u prethodnoj školskoj i akademskoj godini ostvarili zapažene rezultate. Konkurs je otvoren do 12. novembra.

U konkursu su jasno navedeni dokumenti i način podnošenja prijava, a sve informacije su dostupne na sajtu opštine Trstenik i oglasnim tablama škola.

Na konkurs je potrebno dostaviti kompletnu dokumentaciju, a ona uz prijavni obrazac treba da sadrži: dokaz o postignutom školskom, odnosno fakultetskom uspehu za prethodnu godinu, uverenje o upisanom semestru, položenim ispitima i ostvarenom proseku, očitanu ličnu kartu (studenti) i overenu ličnu izjavu da nisu u radnom odnosu (za studente na doktorskim studijama).

Pravo da konkurišu imaju učenici sa teritoije opštine Trstenik koji ispunjavaju uslove predviđene pravilnikom o radu Fonda za mlade talente.

– Cilj konkursa je da nagradimo trud, znanje i posvećenost naših mladih sugrađana. Da ih motivišemo da nastave sa uspesima izgrade budućnost u kojoj će znanje biti njihova najveća sanaga. Fond za mlade talente nastavlja da gradi vezu poverenja između mladih i lokalne zajednice stvarajući uslove da se najbolji vrate i doprinesu razvoju naše opštine- rekla je i zahvalila lokalnoj samoupravi koja je prepoznala značaj ulaganja u obrazovanje i u mlade talente.

Pozivamo sve učenike i studente koji ispunjavaju uslove konkursa da se prijave.

O. M.

Foto: Screenshot Instagram/ Opština Trstenik