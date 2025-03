Trstenik: Promocija javnih poziva Nacionalne službe za zapošljavanje

Regionalna privredna komora Kruševac u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje u sali Skupštine opštine Trstenik 18. marta u 12 časova organizuje prezentaciju javnih poziva Nacionalne službe za zapošljavanje

Javni pozivi su namenjeni nezaposlenim licima, privrednim društvima i preduzetnicima sa područja grada Kruševca. Većina aktuelnih javnih poziva trajaće do kraja novembra, izuzev onih za samozapošljavanje koji će biti otvoreni do 14. aprila. Javni pozivi u okviru programa Garancija za mlade su takođe otvoreni do kraja novembra s tim što će se na mesečnom nivou donositi odluke. Javni pozivi koji se odnose na osobe sa invaliditetom traju do kraja godine.

Pozivamo sve zainteresovane da uzmu učešće na ovoj prezentaciji.

Prisustvo je potrebno potvrditi na mejl aleksandra.aleksic@pks.rs ili ana.bacic@nsz.gov.rs.

Kontakt osobe su koordinatorka za industriju PKS RPK Kruševac Aleksandra Aleksić (037/418 522) i Ana Bacić iz kruševačke filijale NSZ (037/412 501).

O.M.