Trstenik: Počela podela novogodišnjih paketića

Opština Trstenik i ove godine sa velikom radošću organizuje podelu novogodišnjih paketića za najmlađe u okviru ovogodišnje Dedamrazijade

Počela je podela novogodišnjih paketića za decu Predškolske ustanove „Biseri“, a u narednim danima biće uručeno ukupno 1.110 paketića.

– Deda mraz je cele nedelje bio prilično vredan. Podelio je do sada 830 paketića. Veliko nam je zadovoljstvo što smo iznamili osmehe na lica naših najmlađih sugrađana uoči novogodišnjih praznika. Paketići su sada dodeljeni predškollcima, a u januaru pred Svetog Savu paketići će biti dodeljeni i osnovcima – istakla je predsednica opštine Trstenik Milena Turk i čestitala sugrađanima novogodišnje i božićne praznike.

Opština Trstenik nastavlja tradiciju negovanja prazničnog duha i brige o najmlađima, jer praznici počinju onda kada se pojave dečji osmesi.

