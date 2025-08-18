Trstenik: Pobedonosni hod „Čorba od kanarinca“ po scenama u regionu

Duodrama “Čorba od kanarinca”, prema tekstu Miloša Radovića, a u izvođenju i režiji Tijane Matić i Andreja Jovanovića iz Trsteničkog pozorišta, niže uspehe na scenama u Srbiji i regionu

Sjajan komad „Čorba od kanarinca“ napisao je Miloš Radović, sin legendarnog Duška Radovića, premijerno je izveden u Trsteniku, a zatim u Vrnjačkoj Banji i oduševio je mnogobrojnu publiku.

Ovaj autorski projekat su realizovali dvoje Trsteničana – Tijana Matić, glumica Trsteničkog pozorišta i studentkinja Pozorišne produkcije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i Andrej Jovanović, student Arhitekstonskog fakulteta u glavnom gradu. Oni su zajedno uradili režiju i vanserijski odigrali svoje uloge u duodrami.

Predstava je prikazana na međunarodnom Pozorišnom festivalu „Takovske cveti“, sedme po redu, u Gornjem Milanovcu, gde je proglašena za najbolju, a Andrej Jovanović je izabran za najboljeg mladog glumca.

„Čorba od kanarinca“ je trijumfovala i na 17. Danima pozorišta u Mrkonjić Gradu, Republika Srpska (BiH).

Trsteničko pozorište je drugi put zaredom pobedilo u Mrkonjić Gradu, a prošle godine je briljiralo sa „Srpskom dramom“ Siniše Kovačevića, koju je režirao Miloš Milošević Šika, multimedijalni umetnik iz Trstenika.

Slovo o predstavi „Čorba od kanarinca“ napisao je Miloš Milošević Šika:

– „Čorba od kanarinca“ je pre svega komad o ljubavi. Komad o istinskoj ljubavi između muškarca i žene. Onoj kojoj, kada jednom počne, nema kraja. Ljubavi velikoj koliko i sam život, koju svi mi priželjkujemo i kojoj se divimo.

Takođe, ovo je komad o praštanju i razumevanju. O strahu od samoće, ali istovremeno i o strahu od bliskosti.

Ovo je pozorišna priča o jednoj Jeleni i jednom Mihailu, iliti o jednoj Jeci i jednom Medi, koje igraju jedna Tijana i jedan Andrej, mladi, ali iskusni glumci Trsteničkog pozorišta.

Njih dvoje nas, u ovom njihovom autorskom projektu, vode kroz ovu nežnu i komičnu, ali u isto vreme veoma surova priča o braku, i nude nam jednu vrstu priručnika za one koji razmišljaju da u brak uđu, ali istoremeno nude i ogledalo, da u njega bace pogled oni koji su već zaplivali u bračne vode.

Na suptilan i originalni način ova duodrama nam predočava značaj bračne zajednice i, ne nudeći konačno rešenje i model uspešnosti braka, otvara poligon za razmišljanje i time postaje jedna vrsta bračnog savetnika.

Pa, dragi ljubitelji pozorišta, svi vi koji čekate da vam se desi ljubav, kao i vi kojima se ona već dogodila, izvolite u ovo „pozorišno bračno savetovalište“.

“Čorba od kanarinca” biće prikazana i u drugim delovima Srbije, što će biti pobedonosni hod Trsteničkog pozorišta i primer uspešnog rada glumaca amatera iz ovog pomoravskog grada.

Živomir Milenković