Trstenik: Plivanje za Časni krst na Zapadnoj Moravi 19. januara

Na obali Zapadne Morave u Trsteniku, u ponedeljak 19. januara tačno u 12 časova, biće održano tradicionalno plivanje za Časni krst povodom praznika Bogojavljenja

Prijava učesnika je u 11 časova. Učesnici će, nakon bogosluženja i osvećenja reke, hrabro zaplivati u hladnim vodama Morave u simboličnom nadmetanju za Časni krst, koji predstavlja pobedu vere, čistoće i duhovne istrajnosti.

Mnogi hrabri i odvažni pravoslavni vernici Bogojavljenje obeležavaju tradicionalnim plivanjem za Časni krst u većini pravoslavnih zemalja. Veruje se da ulazak u vodu donosi dobro zdravlje i spira grehe, kao i da sva voda na Bogojavljenje postaje sveta. Kod Srba je običaj da se u reku baci Časni krst. Krst, onom ko prvi dopliva do njega, donosi sreću tokom cele godine.

Plivanje za Časni krst iz godine u godinu okuplja brojne plivače, ali i veliki broj sugrađana koji dolaze da podrže ovaj svečani čin i ponesu delić prazničnog duha.

Tradicija plivaja za Časni krst obnovljena je u Beogradu u vreme blaženopočivšeg patrijarha srpskog Varnave, na Bogojavljenje, 19. januara 1933. godine.

O. M.