Trstenik: Otvorena izložba „Savezničko bombardovanje – 80 godina posle“

U Zavičajnom muzeju Trstenik otvorena je izložba „Savezničko bombardovanje – 80 godina posle“, kojom se obeležava osam decenija od tragičnih događaja koji su tokom Drugog svetskog rata ostavili dubok trag u istoriji Trstenika i okolnih mesta

Kroz arhivske fotografije, dokumenta, lične predmete i svedočenja preživelih u Zavičajnom muzeju Trstenik predstavljena je izložba „Savezničko bombardovanje – 80 godina posle“. Izložba prikazuje razmere razaranja i snagu zajednice koja je uprkos gubicima uspela da se obnovi. Poseban deo postavke posvećen je civilnim žrtvama i Trsteniku u ovim ratnim godinama.

– U pitanju je izložba koju smo koautorski radili Aleksandar Berežnov iz Istorijskog arhiva Kraljevo i ja. Naš projekat datira od pre petnaest godina kada smo radili istraživanja istorijske građe koja se baštini kako u Istorijskom arhivu Kraljevo, tako i u protokolima umrlih Srpske pravoslavne crkve. To su izvori prvog reda za utvrđivanje imena stradalih i datuma anglo – američkog bombardovanja. Da bi sve ovo istražili bilo je potrebno vreme. Prvi naši radovi nastali su pre nekih 15 godina, a ideja o izložbi javila se pre godinu i po dana zahvaljujući Narodnom muzeju Kraljevo i Istorijskom arhivu Kraljevo. Reč je o jednoj zaista tragičnoj priči koja je dugo godina bila potisnuta. Mi smo u poslednjem momentu uspeli da, pored pisanih izvora prikupimo sećanja savremenika – istakla je savatnica muzeja grada Beograda Silvija Krejaković.

Jedan od autora izložbe je Aleksandar Berežnov iz Istorijskog arhiva Kraljevo:

– Istraživali smo brojne fondove i zbirke u nama dostupnim arhivima, muzejima i institutima. Svaki nov podatak do kog smo došli otvara neka nova pitanja. Mnoge fotografije svih zaraćenih strana i savezničkih vojnih misija predstavili smo u bogatom katalogu koji je prateći deo ove izložbe. Jedan od ciljeva našeg rada je identifikacija žrtava. Saznali smo imena preko 70 poginulih. Tokom savezničkog bombardovanja od 22. jula do 19. septembra poginulo je mnogo ljudi i načinjena je velika materijalna šteta. Prvi ozbiljniji rad o ovoj temi napisao je sada pokojni Dušan Janićijević. Ja i koleginica Silvija imali smo tu čast i privilegiju da budemo saradnici na toj knjizi. To nas je podstaklo da obradimo ovu temu.

Tokom savezničkog bombardovanja u Drugom svetskom ratu doživeli smo teške gubitke: ljudske, materijalne i duhovne. Ovom izložbom sećamo se svih stradalih i čuvamo sećanje na vreme kada su hrabrost, solidarnost i nada održali naš narod.

O. Milićević