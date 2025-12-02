Trstenik: Održana prva konferencija za rodnu ravnopravnost Rasinskog okruga

U većnici Narodnog univerziteta u Trsteniku održana je konferencija Komisije za rodnu ravnopravnost Rasinskog okruga, na kojoj je učestvovala ministarka bez portfelja zadužena za rodnu ravnopravnost, političko i ekonomsko osnaživanje žena Tatjana Macura, zajedno sa predstavnicama svih lokalnih samouprava iz okruga

Razgovarale su o izazovima sa kojima se žene suočavaju u lokalnim zajednicama, o ekonomskom osnaživanju, pristupu pravima, kao i o jačanju politika koje doprinose jednakim mogućnostima.

Učešće u radu uzela je i opština Aleksandrovac, a predstavljale su je predsednica Jelena Paunović, većnica Marija Milanović, predsednica Komisije za rodnju ravnopravnost Ivana Radisavljević i radnica opštinske Uprave Dušica Todosijević.

Ministarka Macura je istakla da je napredak moguć samo uz zajednički rad institucija, organizacija i lokalnih zajednica.

– Osnaživanje žena nije samo tema, to je obaveza. Svaka žena mora imati pravo na sigurnost, obrazovanje, podršku i ekonomsku nezavisnost. Naš posao je da obezbedimo uslove u kojima nijedna devojčica neće odrastati misleći da zaslužuje manje šansi samo zato što je žena – zaključila je ministarka.

Kao rezultat uspešne saradnje sa predsednicom Jelenom Paunović, dogovoreno je da sledeći skup bude održan u Aleksandrovcu.

Foto: Fejsbuk/ Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac