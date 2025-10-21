Trstenik: Održan tradicionalni kup u sportskom ribolovu

Na obali Zapadne Morave i ove godine održan je Kup u sportskom ribolovu u organizaciji Opštinske organizacije sportskih ribolovaca Ribarac. Takmičenje je okupilo veliki broj zaljubljenika u ribolov iz različitih krajeva Srbije, a među učesnicima su bili i članovi ekipa iz Kosovske Mitrovice i Čelinaca iz Republike Srpske

– Ovaj kup je međunarodnog karaktera. Ovde je prisutno 9 ekipa. Takmičenje je organizovano na visokom nivou u sportskom duhu. Naš klub sportskih ribolovaca ima preko 200 članova (dece) koja se bave ovim sportom. Mi se kao opština tretiramo vrlo visoko na nivou Republike Srbije – rekao je direktor Sportskog saveza Opštine Trstenik Vladimir Savić.

Organizatori su istakli da je sve proteklo u duhu sportskog nadmetanja i dobrog druženja uz poštovanje pravila i prirode.

– Sva tri takmičara pecaju na jednom mestu po sat i petnaest minuta s tim što imaju deset minuta za hranjenje ribe. Na kraju se meri ko ima najteži ulov. Ove godine ostvarili smo odlične rezultate. Drugi smo u srpskoj ligi. U master ligi za razigravanje za reprezentaciju smo između četvrtog i šestog mesta, što je odličan rezultat za nas – kazao je Bojan Todorov iz OOSR Ribarac Trstenik.

Kup u sportskom ribolovu još jednom je pokazao da Trstenik ima bogatu tradiciju u ovom sportu i da reka spaja ljude različitih krajeva u zajedničkoj ljubavi prema ribolovu.

O. M.

Foto: Screenshot YouTube TV plus Kruševac