Trstenik: Obilazak radova u naselju Poljna

Predsednica opštine Trstenik Milena Turk, zajedno sa svojim saradnicima, obišla je završne radove na asfaltiranju deonice puta u naseljenom mestu Poljna

Asfaltirana je deonica u dužini od 600 metara, a vrednost radova iznosi blizu 4 miliona dinara. Ovim ulaganjem značajno se unapređuje bezbednost saobraćaja i kvalitet svakodnevnog života meštana ovog naselja.

Opština Trstenik nastavlja da ulaže u razvoj putne infrastrukture, sa ciljem ravnomernog razvoja svih mesnih zajednica i boljih uslova života građana.

Foto: Fejsbuk/ Opština Trstenik