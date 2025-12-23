Trstenik: Obilazak radova u naselju Poljna

Postavljeno: 23.12.2025

Predsednica opštine Trstenik Milena Turk, zajedno sa svojim saradnicima, obišla je završne radove na asfaltiranju deonice puta u naseljenom mestu Poljna

Asfaltirana je deonica u dužini od 600 metara, a vrednost radova iznosi blizu 4 miliona dinara. Ovim ulaganjem značajno se unapređuje bezbednost saobraćaja i kvalitet svakodnevnog života meštana ovog naselja.

Opština Trstenik nastavlja da ulaže u razvoj putne infrastrukture, sa ciljem ravnomernog razvoja svih mesnih zajednica i boljih uslova života građana.

Foto: Fejsbuk/ Opština Trstenik

Sutra nova sednica Skupštine

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
23. decembar 2025., 15:27
 

Delimično oblačno
7°C
Apparent: -1°C
Pritisak: 1020 mb
Vlažnost: 94%
Vetar: 0.4 m/s SW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top