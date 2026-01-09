Trstenik: Nagrađeno 56 učenika i studenata

U Likovnom salonu Doma kulture u Trsteniku održan je svečani prijem 32. generacije nagrađenih učenika i studenata Fonda za mlade talente ove pomoravske opštine

Najuspešnijim mladim ljudima koji su tokom školovanja ostvarili izuzetne rezultate predsednica opštine Milena Turk sa najbližim saradnicima uručila je prigodna priznanja. Ukupno 56 učenika i studenata, sa najboljim prosekom, nagrađeno je za svoj trud, rad i posvećenost znanju.

Svečani prijem protekao je u znaku ponosa i podrške mladim talentima, uz poruku da su znanje, istrajnost i zalaganje temelj ličnog uspeha, ali i razvoja cele opštine.

Živomir Milenković