Trstenik: Javna prezentacija povodom projekta „LIID projekat – Čairski potok“
Postavljeno: 08.10.2025
U skladu sa važećim propisima o učešću javnosti u planiranju i realizaciji projekata, Opština Trstenik uputila je poziv građanima, privrednim subjektima i zainteresovanoj javnosti na javnu prezentaciju povodom projekta „LIID projekat – Čairski potok“
Predmet prezentacije je razmatranje planiranih aktivnosti u okviru LIID projekta – Čairski potok, sa ciljem unapređenja održivog razvoja, zaštite životne sredine i kvaliteta prostora na području obuhvata projekta. Cilj javne prezentacije je upoznavanje građana i stručne javnosti o detaljima u vezi realizacije projekta.
Javna prezentacija će se održati u sredu, 8. oktobra sa početkom u 12 časova u Većnici Narodnog univerziteta.
Nacrt projekta i prateća dokumentacija dostupni su na uvid na zvaničnoj internet stranici opštine Trstenik.
Foto: Fejsbuk/ Opština Trstenik
