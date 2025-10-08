Trstenik: Javna prezentacija povodom projekta „LIID projekat – Čairski potok“

Postavljeno: 08.10.2025

U skladu sa važećim propisima o učešću javnosti u planiranju i realizaciji projekata, Opština Trstenik uputila je poziv građanima, privrednim subjektima i zainteresovanoj javnosti na javnu prezentaciju povodom projekta „LIID projekat – Čairski potok“

Predmet prezentacije je razmatranje planiranih aktivnosti u okviru LIID projekta – Čairski potok, sa ciljem unapređenja održivog razvoja, zaštite životne sredine i kvaliteta prostora na području obuhvata projekta. Cilj javne prezentacije je upoznavanje građana i stručne javnosti o detaljima u vezi realizacije projekta.

Javna prezentacija će se održati u sredu, 8. oktobra sa početkom u 12 časova u Većnici Narodnog univerziteta.

Nacrt projekta i prateća dokumentacija dostupni su na uvid na zvaničnoj internet stranici opštine Trstenik.

Foto: Fejsbuk/ Opština Trstenik

