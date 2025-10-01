Trstenik – grad koji brine o porodici i deci

Juče je opština Trstenik, na čelu sa predsednicom Milenom Turk kao domaćinom, imala čast da ugosti ministarku za porodicu i demografiju Jelenu Žarić Kovačević i državnog sekretara Lazara Petrovića

Najpre su zajedno posetili porodicu Đusić u Velikoj Drenovi – porodicu sa petoro dece, čija ljubav, sloga i predanost predstavljaju najlepši primer porodičnih vrednosti.

U Centru za socijalni rad, u razgovoru sa direktorom Vladimirom Antićem, razmatrani su važni projekti koji pružaju podršku deci i porodicama i unapređuju socijalnu zaštitu u lokalnoj zajednici.

Posebno mesto u poseti zauzeli su radovi na izgradnji novog objekta vrtića PU “Biseri”. Završetkom prve faze radova najmlađi Trsteničani dobiće bolje i savremenije uslove za rast i razvoj.

Završnica posete bila je u znaku duhovnosti i tradicije – obilazak veličanstvenog manastira Ljubostinja, jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih simbola našeg kraja.

Ova poseta je primer snažne saradnje države i lokalne samouprave i zajedničke posvećenosti stvaranju bolje budućnosti za porodice, decu i sve građane Trstenika.

Foto: Fejsbuk/ Opština Trstenik