Trstenik: Dina Glišić briljirala na Kupu Srbije u mrtvom dizanju

Trsteničanka Dina Glišić briljirala je na Kupu Srbije u mrtvom dizanju 2025, održanom u Zrenjaninu, gde je osvojila titulu pobednika u konkurenciji subjuniora

Glišićeva je imala tri pokušaja mrtvog dizanja, od kojih su dva bila uspešna:

* pokušaj: 95 kg – uspešan

* pokušaj: 102,5 kg – uspešan

* pokušaj : 110 kg – propao

To je bio tek drugi pokušaj, podignuta 102,5 kg, to je bilo dovoljno da joj obezbede prvo mesto i zlatnu medalju.

Inače, lični rekord Dine Glišića je 120 kg u mrtvom dizanju, ali je postignut u višoj kategoriji – 52-57 kg.

Takmičenje u Zrenjaninu je ujedno njen poslednji nastup ove godine. Od sledeće sezone Dina će biti juniorka, dok će izbor težinske kategorije zavisiti od njene telesne težine. Ostaje da vidimo da li će se takmičiti u juniorima 47-52 kg ili 52-57 kg.

Izvor: Opština Trstenik