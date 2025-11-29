Trstenik: Dina Glišić briljirala na Kupu Srbije u mrtvom dizanju

Postavljeno: 29.11.2025

Trsteničanka Dina Glišić briljirala je na Kupu Srbije u mrtvom dizanju 2025, održanom u Zrenjaninu, gde je osvojila titulu pobednika u konkurenciji subjuniora

Glišićeva je imala tri pokušaja mrtvog dizanja, od kojih su dva bila uspešna:

* pokušaj: 95 kg – uspešan
* pokušaj: 102,5 kg – uspešan
* pokušaj : 110 kg – propao

To je bio tek drugi pokušaj, podignuta 102,5 kg, to je bilo dovoljno da joj obezbede prvo mesto i zlatnu medalju.
Inače, lični rekord Dine Glišića je 120 kg u mrtvom dizanju, ali je postignut u višoj kategoriji – 52-57 kg.

Takmičenje u Zrenjaninu je ujedno njen poslednji nastup ove godine. Od sledeće sezone Dina će biti juniorka, dok će izbor težinske kategorije zavisiti od njene telesne težine. Ostaje da vidimo da li će se takmičiti u juniorima 47-52 kg ili 52-57 kg.

Izvor: Opština Trstenik

Vreme: Slab sneg i susnežica, od nedelje postepeno toplije

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
29. novembar 2025., 12:10
 

Prognoza -
3°C
Apparent: -2°C
Pritisak: 1019 mb
Vlažnost: 100%
Vetar: 0.7 m/s NNW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top