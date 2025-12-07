Trstenik: Dan otvorenih vrata Grupe za koordinaciju i saradnju na sprečavanju nasilja u porodici

Postavljeno: 07.12.2025

U centru za socijalni rad Trstenik će 10. decembra od 11 do 13 sati biti održan Dan otvorenih vrata Grupe za koordinaciju i saradnju na sprečavanju nasilja u porodici na području opštine Trstenik za sve žene sa iskustvom ili u riziku od nasilja

U okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”, pozivamo sve žene da dođu i postave svoja pitanja ili dileme o tome kako da se zaštite u situacijama nasilja ili pretnji nasiljem.

Ovo je prilika da se upoznate sa vašim pravima, opcijama i načinima zaštite, uz podršku stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti, kao i predstavnika vladinih agencija.

Na raspolaganju će vam biti članovi Grupe za koordinaciju i saradnju u zaštiti od nasilja u porodici, uključujući predstavnike Javnog tužilaštva, Centra za socijalni rad i Policijske uprave.

Termin možete zakazati pozivom na sledeći broj radnim danima: 037/712-320

Organizator događaja je grupa za koordinaciju i saradnju na sprečavanju nasilja u porodici, Opština Trstenik.

