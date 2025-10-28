Trstenički srednjoškolci ujedinjeni za pomoć u lečenju drugarice Vanje

Postavljeno: 28.10.2025

Učenici srednje škole Ušće u Trsteniku organizovali humanitarni bazar za pomoć u lečenju drugarici Vanji koja boluje od leukemije

U Likovnom salonu Doma kulture u Trsteniku učenici druge, treće i četvrte godine sa svojim profesorima organizovali su humanitarni bazar kako bi prikupili deo sredstava i pomogli svojoj drugarici koja boluje od leukemije u lečenju.

Inicijativa je bila da se osmisli i humanitarni bazar. Organizovano je merenje šećera u krvi, krvnog pritiska i relaks masaža, učenici su doneli igračke, a predstavljeni su i farmaceutski proizvodi – kazala je profesorka Marija Bojović.

Svi koji žele da pomognu Vanji da pobedi leukemiju to mogu učiniti slanjem SMS poruke 1888 na broj 3030.

O. M.
Foto: Screenshot YouTube TV plus Kruševac

