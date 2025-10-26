Trstenički planinari domaćini 51. Ribnikarevih planinarskih dana

Prema kalendaru akcija Planinarskog saveza Srbije, PSD „Ljukten“ Trstenik zainteresovane poziva na Saveznu planinarsku akciju „51. Ribnikareve planinarske dane“ koja će se održati 8. novembra

PROGRAM AKCIJE:

09:00 – Otvaranje akcije i polazak na stazu ( selo Ploče, kod seoske crkve)

11:00 – Smrečje

12:30 – Izlazak na vrh (1.785m.nv.)

13:00 – Polazak sa vrha.

14:30 – Smrečje

16:00 – Povratak u selo Ploče, ručak i podela zahvalnica

17.00 – Završetak akcije i povratak organizovanim prevozom

OPIS STAZE:

Staza je dugačka 16 km sa usponom od oko 800m i spada u srednje zahtevne.

OPREMA

Oprema, obuća i odeća planinara – učesnika u akciji bi trebalo da bude prilagođena stazi i vremenskim uslovima na dan izvođenja akcije.

ISHRANA

Organizator obezbeđuje ručak po ceni od 400 dinara, uz obaveznu prijavu (do 05.11.2025. godine), kao i upotrebu ličnog pribora za jelo.

SMEŠTAJ

Za one koji dolaze u petak obezbedićemo prenoćište u Mitrovom Polju ili u blizini ishodišne tačke, samo je potrebno blagovremeno javiti organizatorima.

Do polazne tačke, sela Ploče, moguće je doći iz pravca:

Vrnjačke Banje preko sela Stanišinci i Mitrovog polja.

Iz Aleksandrovca i Brusa preko Grčaka i Koznice.

Raške preko Jošaničke Banje i sela Jelakci.

OBAVEZE VOĐE GRUPA I VODIČA KOJI DOVODE SVOJE GRUPE:

Da organizatoru predaju overen spisak učesnika na propisanom obrascu KPP-1 PSS-a;

Da svi učesnici imaju važeće zdravstvene knjižice i planinarske knjižice sa plaćenom članarinom za tekuću godinu;

Da provere adekvatnost i ispravnost opreme planinara koje vode na stazu,

Da učesnici budu zdravi, odgovarajuće psihofizičke kondicije, da mogu da pešače prema datom programu i da imaju odgovarajuću odeću, obuću i opremu;

NAPOMENA:

Svi učesnici učestvuju na sopstvenu odgovornost i potrebno je da su u odgovarajućoj fizičkoj kondiciji.

Od učesnika očekujemo maksimalnu odgovornost prema sebi i ostalim učesnicima akcije, a od vođa grupa i vodiča da brinu o svojim članovima i na taj način pomognu organizatoru.

Iz Planinarskog saveza Srbije mole učesnike da u potpunosti poštuju Pravilnik o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti.

Svaki učesnik je dužan da se pridržava mera zaštite, planinarske etike, uputstava organizatora, važećih pravilnika i da bude ekološki savestan.

Takođe, apeluju na učesnike da ne bacaju otpatke od hrane, konzerve, plastične kese i boce… kako bi se sačuvala priroda od zagađenja.

Da svi učesnici imaju overene zdravstvene i planinarske kartice.

Organizator nije odgovoran za učesnike koji krenu na stazu samostalno, pre ili nakon organizovanog polaska (ili polazaka), kao ni za učesnike koji odaberu drugi pravac kretanja od predviđenog.

Organizator zadržava pravo da u slučaju vremenskih neprilika ili više sile otkaže uspon!

PRIJAVA I INFORMACIJE:

[email protected]

Radmilo Filipović-Fića 069/366 90 13

Izvor: Planinarski savez Srbije