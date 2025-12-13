Trstenički Ljudi u Glavi konačno otkrili svoju milu „Jadu“

Trstenički bend Ljudi u Glavi, nakon brojnih zastajkivanja i zaobilaženja nenadanih prepreka, konačno publici premijerno predstavlja, pod etiketom Multimedia music Srbija, potpuno novi singl „Jada“ i pripadajući mu video rad, koji oglašava skori izlazak njihovog trećeg dugosvirajućeg studijskog izdanja

Pomalo vuče na krotke, a lepotom i mistikom začarane šume Levča, asocira na polubludne ritmove vetra sa Goča – ta „Jada“, nesvesna da se pretvara u plemenske ritam starih Slovena, upravo pred vama skida svoju providnu odeždu i uranja u mitsku zelenu vodu Zapadne Morave. Tako bi, valjda, ovu pesmu doživeli, da su mogli, neki davni stanovnici rasinske doline, citirajući pesnika:

„Otvori srce i put mi pokaži, a ja ću brzo…“

„Jada“ je poklič zanesene trsteničke četvorke Ljudi u Glavi kojim nam, na diskografiji dobro poznat način uzbunjivanja pospanih, obznanjuje početak novog poglavlja u njihovom predanom bivstvovanju. Ona je prvi, a uzbudljivi i dugoočekivani vesnik novog, trećeg po redu studijskog albuma, čije je snimanje dobrano u toku.

I video-singl, koji se upravo pred vama vrti, verno prati tačno vreme i mesto u kojem je „Jada“ okovana, zahvaljujući video produkciji višegodišnjeg hroničara Ljudi – Veljka Radosavljevića, ali i imaginaciji lidera benda Nenada Pešterca u ulozi reditelja. Montažu potpisuje Vojin Ivezić, dok se kamerom poigravao Nemanja Marković. Za zvuk se postarao stari saputnik, producent i snimatelj, maestro Zoran Vasić.

Ljudi u Glavi su: Nenad Pešterac, Nemanja Marković, Miloš Smiljković i Bogdan Dumanović

Autor fotografija: Veljko Radosavljević