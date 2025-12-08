Trsteničanka Divna Glišić evropska šampionka u powerlifting-u

Divna Glišić (17) takmiči se u kategoriji “classic” (bez opreme) i ima zabeležene lične rekorde: čučanj (squat) 77,5 kg, benč (bench) 47,5 kg i deadlift 102,5 kg, sa ukupno 225 kg (kategorija subjuniorka 47-52 kg)

Prema OpenPowerlifting statistici, u “raw” (bez dodatne opreme) disciplini ima total 496 kg.

Osvojila je zlato na Kupu Srbije u Zrenjaninu 22. novembra u disciplini deadlift, u kategoriji sub-junior (težinska klasa 47–53 kg). Na takmičenju u Zrenjaninu, imala je tri pokušaja deadlifta — dva su bila uspešna: 95 kg u prvom, i 102,5 kg u drugom. Prema izveštaju, njen lični rekord iznosi 120 kg u deadliftu (u višoj težinskoj kategoriji: 52–57 kg).

Takođe je osvojila zlato na Evropskom prvenstvu u benč presu na Malti, kao predstavnica Srbije, održanog 23. septembra u gradu Budžiba u kategoriji subjuniorki 43-47 kg (morala je da smrša 7 kg kako bi se takmičila u kategoriji od 43 do 47 kg što je bilo vrlo teško gotovo nezamislivo).

Prema njenim takmičarskim rezultatima na OpenPowerlifting, ima dobar balans snage (squat, bench, deadlift), što pokazuje da je vrlo svestrana takmičarka. Treninzi i rezultati govore da je Divna Glišić vrlo posvećena sportu i ima potencijal za dalji progres, naročito što je mlada (takmičila se u sub-juniorskoj konkurenciji).

Divna je iz Trstenika i takmiči se za Powerlifting klub “Hook” iz Trstenika. Pohađa Srednju školu „Ušće“ iz Beograda, odeljenje u Trsteniku. Ona je članica poverlifting kluba „Huk“ i proglašena je za najbolju sportistkinju opštine Trstenik u 2024. godini.

Ž. Milenković