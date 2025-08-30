Trsteničani osvojili Ararat

Radmilo Filipović Fića (71) i Jovana Milovanović (31), planinari PSD „Ljukten“ iz Trstenika, „osvojili“ su legendarni planinski vrh Ararat (5.137 m)

Grupu planinara iz Srbije i Rumunije vodio je prekaljeni veteran ovog sporta iz Predejana Zoran Pavlović Paća, koji se pre dva meseca popeo na najviši vrh Himalaja – Mont Everest (najviši planinski vrh na Zemlji i najviša tačka na zemaljskoj kontinetnalnoj kori, prema merenju topografskog vrha od 8.848 m iznad nivoa mora).

– Jovana Milovanović i ja smo išli preko agencije Zeki Guide iz Turske. Iz Trstenika je sa nama bio i bračni par Nataša Vulić Milanović i Ilija Milanović. Ovo je veliki uspeh za mene u mojoj 71. godini, a nisam imao nikakvih visinskih problema. Iz Trstenika smo krenuli 14. avgusta svojim prevozom do Skoplja, a zatim avionom do Istanbula. Celu noć smo čekali vezu za avion za grad Van, a odatkle taksijem do grada Dogubajazit. U Dogubajazitu obišli smo mesto gde se po predanju nasukala Nojeva barka (Arka). Posetili smo Isak-pašinu džamiju iznad grada, a drugi dan smo nastavili ka baznom kampu. Odatle posle par dana smo produžili prema baznom kampu na 3.200 m – naveo je Radmilo Filipović Fića.

Dve noći po dolasku u kamp planinari su izvršili visinske pripreme i aklimatizaciju, sat vremena su sedeli i uživali u pogledu na grad i okolinu.

-To je bilo na 4.200 metara, zatim smo se vratili u bazni kamp na 3.300 m, prespavali, pa opet do visinskog logora (4.200 m), a zatim krenuli u ponoć put vrha. Na stazi do vrha smo se penjali pet sati od ponoći do pet ujutru. Staza je dosta fizički zahtevna, puna kamenja i drugih prepreka.

Na visini od 4.900 m su došli do pojasa snega i leda, gde su morali da na svoje planinarske cipele stave dereze i posle pola sata izašli su na vrh. Tu ih je sačekao orkanski vetar koji je duvao brzinom većom od 100 km na čas. Usled jakog vetra i hladnoće, morali su odmah da se vrate, te nisu mogli da uživaju u ovom poduhvatu, istakao je Fića.

Od stotinak ljudi u ekspediciji 30 je izašlo na vrh, a ostalima nije bilo dozvoljeno zbog vremenskih neprilika. Bračni par iz Trstenika je ostao na 3.300 metara, jer je žena bila trudna u petom mesecu trudnoće.

Trstenička četvoročlna planinarska ekspedicija vratila se u svoj grad istim putem i sa istim prevozima.

Živomir Milenković