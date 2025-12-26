Tropico bend večeras na Prazničnom trgu

Praznični trg će večeras biti mesto okupljanja svih generacija, uz koncert popularnog Tropico benda, čije su pesme sinonim za dobru energiju i zabavu

Program počinje već od 18 časova podelom novogodišnjih paketića za najmlađe, dok će koncert započeti u 21 sat.

Poseban ugođaj daje i sam Praznični trg, koji uz dekoracije i svetlucavu rasvetu nudi tople napitke, pa će boravak na otvorenom biti prijatniji i u hladnim večernjim satima.

Spoj dobre muzike, prazničnog ambijenta i druženja čini ovo veče idealnom prilikom da se poslednji dani ove godine provedu uz pozitivnu energiju u centru grada.