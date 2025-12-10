Tropico bend na “Prazničnom trgu”, Kruševac deli 800 novogodišnjih paketića

Grad Kruševac i ove godine obradovaće najmlađe sugrađane novogodišnjim paketićima, namenjenim deci do 12 godina

Tokom manifestacije „Praznični trg“, koja će trajati od 15. decembra 2025. do 15. januara 2026. godine, biće podeljeno ukupno 800 paketića.

Iz Grada najavljuju da će do kraja ove nedelje biti objavljene sve informacije o proceduri prijave i načinu preuzimanja paketića. Ovi detalji biće dostupni putem lokalnih medija i zvaničnog sajta grada.

Prazničnu atmosferu dodatno će upotpuniti koncert Tropico benda, koji će biti održan 26. decembra 2025. godine u 21 čas na Trgu Kosturnica, gde se očekuje veliki broj posetilaca i dobra novogodišnja zabava.