TriO servija „Bella Ciao“ kao uvod za „Punk POPlava 2“

Nova, nešto restaurirana postava kruševačke super grupe TriO kreće u novu diskografsku akciju, prvu nakon što su sredinom 2022. godine objavili zapaženi EP prvenac „Punk POPlava 1“

Drugi deo, tačnije novih pet obrada legendarnih jugoslovenskih pesama u njihovom pank maniru, kuva se u idiličnom ambijentu sela Ruište kod Ražnja. Da bi sa publikom podelili uzbuđenje nove etape u karijeri i zaintrigirali veliku bazu fanova, snimili su nenadani promo u sobi u vidu planetarnog revolucionarnog evergrina „Bella Ciao [Live Room Rehearsal]“.

„Punk POPlava 2“ imaće takođe pet pesama, kao i prethodno izdanje i pojaviće se nanovo u izdanju najstarije nezavisne izdavačke kuće u Srbiji Take It Or Leave it Records.

TriO čine: Stevan Pavlović (gitara & vokal, Crveni Karton), Zlatko Petković (bubnjevi, ex Scarps, ZAA), Tomislav Ilić (bass, ex ZAA) i Strahinja Živković (klavijature, ex Zločin i Plazma).

Za neupućene – najeksponiraniji video singl sa prethodnog izdanja, kao reprezentativna ilustracija onoga što Tri0 nudi, obrada velikog hita Kemala Montena – Nije htjela: