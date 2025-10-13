Trijumf košarkaša Kruševca, košarkaši Napretka i košarkašice Bagdale izgubili

U Prvoj regionalnoj ligi Zapad odigrane su utakmice 2. kola na kojima su košarkaši Kruševca kod kuće savladali Železničar iz Čačka rezultatom 70:56.

Košarkaši Napretka poraženi su od Svilajnca u gostima sa 92:76.

U narednom kolu 18/19. oktobra se pod Bagdalom igra lokalni derbi u kojem se sastaju Napredak, koji ima skor od jedne pobede i jednog poraza i Kruševac, koji koji je vezao dve pobede i ima stoprocentni učinak.

Košarkašice Bagdale u 1. kolu Druge lige Srbije su pretrpele visok poraz u Nišu od ekipe Nibaka sa čak 50 poena razlike, rezultatom 92:42.

U narednom kolu košarkašice Bagdale ponovo gostuju, ovog puta kod Srbobrana.