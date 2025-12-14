Povodom 850 godina od rođenja Svetog Save u Parohijskom domu Crkve Lazarice u četvrtak, 18. decembra u 12 časova biće održana tribina „Svetovni, istorijski i književni značaj Svetog Save“

Gost predavač je redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Viktor Savić, rukovodilac Staroslovenističkog odseka i naučni saradnik Instituta za srpski jezik SANU.

Organizator tribine je Unija sindikata prosvetnih radnika.

O. M.