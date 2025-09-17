Tribina „Porodica u fokusu – podrška kao prevencija“

Sutra će u prostorijama Centra za socijalni rad u 12 časova biti održana tribina pod nazivom „Porodica u fokusu – podrška kao prevencija“.

Tribinu organizuje Udruženje zdrava porodica – srećno dete, i saradnji sa Centrom za socijalni rad Kruševac, kao jednu od aktivnosti projekta „Porodica u fokusu“, koji Udruženje sprovodi uz podršku Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.

Cilj tribine je prevencija disfunkcinalnosti u porodici i problema u ponašanju dece i mladih, kroz osnaživanje zaposlenih u socijalnoj zaštiti za podršku roditeljstvu.

Voditeljke tribine su psiholog i psihoterapeut Milica Stamenković i pedagog i psihoterapeut Suzana Gajić.

Nakon realizacije tribine, uslediće realizacija višemesečnog, besplatnog programa podrške roditeljstvu (u vidu radionica namenjenih roditeljima), na koji se mogu prijaviti svi zainteresovani roditelji sa teritorije Rasinskog okruga.