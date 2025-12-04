Tribina o francuskoj avangardi večeras u Beloj sali KCK

Kulturni centar Kruševac organizuje večeras tribinu pod nazivom „AbrakaDabra i Pronađi zeca – igra kao postupak u francuskoj književnoj avangardi“. Događaj će biti održan u Beloj sali, sa početkom u 18 časova, pod pokroviteljstvom Grada Kruševca i Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije

Tribinu će voditi dr Katarina Ćirović, koja će publici približiti savremene pristupe u francuskoj književnoj avangardi, posebno kroz prizmu igre kao stvaralačkog procesa. Ovakva predavanja omogućavaju bolji uvid u književne tokove, razvoj umetničkih formi i razumevanje.

Ova tribina nudi mogućnost da se na zanimljiv i pristupačan način sazna više o francuskoj avangardnoj književnosti, njenim autorima i metodama rada. Za sve ljubitelje kulture i pisane reči, ovo je prilika da prošire svoje znanje i čuju stručno mišljenje.