Tribina o francuskoj avangardi večeras u Beloj sali KCK
Postavljeno: 04.12.2025
Kulturni centar Kruševac organizuje večeras tribinu pod nazivom „AbrakaDabra i Pronađi zeca – igra kao postupak u francuskoj književnoj avangardi“. Događaj će biti održan u Beloj sali, sa početkom u 18 časova, pod pokroviteljstvom Grada Kruševca i Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije
Tribinu će voditi dr Katarina Ćirović, koja će publici približiti savremene pristupe u francuskoj književnoj avangardi, posebno kroz prizmu igre kao stvaralačkog procesa. Ovakva predavanja omogućavaju bolji uvid u književne tokove, razvoj umetničkih formi i razumevanje.
Ova tribina nudi mogućnost da se na zanimljiv i pristupačan način sazna više o francuskoj avangardnoj književnosti, njenim autorima i metodama rada. Za sve ljubitelje kulture i pisane reči, ovo je prilika da prošire svoje znanje i čuju stručno mišljenje.
