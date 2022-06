Tri-o teško pijanstvo uz „Nije htjela“

Tek nekoliko dana nakon što se na digitalnim platfomama ukazao EP ‘Punk POPlava 1′, debitantsko diskografsko ostvarenje kruševačkog superbenda Tri-o stigao nam je i njihov video prvenac načinjen za obradu čuvenog hita „Nije htjela“ jedinstvenog Kemala Montena.

– Kad razmišljaš o njoj koja te nikada „Nije htjela“? Koji je to trenutak u toku dana ili života uopšte? Mamurno jutro je kod nas trojice, a, verujemo, i kod većine populacije planete. Tad, kad se setiš svega i dodatno ti nije dobro zbog toga. Verujemo da je, na ovaj, ili, onaj način, svako to doživeo bar jednom u životu – objašnjava ova sasvim neobična ‘crvena trojka’.

Da podsetimo – nakon razlaza nekoliko poznatih kruševačkih postava (Katabazija, Crveni karton, Dangube) rođen je Tri-o, nepretenciozna ekipa vrhunskih muzičkih kreativaca koji su, posredstvom Take It Or Leave It Records, za upoznavanje odlučili da neke od svojih pank obrada velikih pop hitova iz davne jugoslovenske prošlosti podele sa publikom.

– Videom smo želeli da predstavimo baš taj trenutak i celo sivilo i muku takvih misli patnje zbog ljubavi. Podrazumeva se da se prethodno veče patilo „aktivno“ u kafani, na ulici, na „gajbi“ kod prijatelja, a, surovo buđenje zahteva preko potrebno lečenje, kako psihički tako i fizički mamurluk… Tekst pesme nam stavlja u misli i usta rečenice koje bi i sami izgovorili čak i da ne znamo baš tu Kemalovu pesmu dovoljno dobro, a, na žalost, ili, na sreću, doktorirali smo u životu baš te reči sva trojica, a, verujem, ponavljam, i dobar deo populacije planete bez obzira na pol, uzrast ili opredeljenje (političko ili seksualno) – dopunjuju sebe u pokušaju da nam stvore širu sliku svog delanja.

Što se samog video spota tiče Tri-o iskreno priznaje i potencira svoju umetničku slobodu ili prosto umeće da stvaraju i bez ikakvog budžeta:

– Video smo snimili u vlastitoj produkciji sa iznosom budžeta od nula dinara, i obzirom da tako i izgleda „trashy“ verno ocrtava raspoloženje. Istina je, međutim da na samom snimanju nismo bili mamurni, ali, pijani jesmo. Video je sniman jednim cool kineskim telefonom i na njemu je i smontiran. Ceo proces je trajao 2 dana, jer mi nemamo pretenzije ka megalomanstvu, nego prema otiskivanju trenutka u vremenu.

Na ovom debitantskom ostvarenju nalazi se prvi set od pet tema koje verno oslikavaju krah, ali se nadamo i ponovni uspon onih vremena u kojima su emocije igrale glavnu ulogu u životu svakog valjanog čoveka. Svoje mesto su među pragresivnim melodijama našle „Nije htjela“ (Kemal Monteno), „Dodirni me“ (Galija), „Teška vremena prijatelju moj“ (Neki to vole vruće), „Obična ljubavna pjesma“ (Aerodrom) i „Sanja“ (Alisa). Pesme su snimljene u kruševačkom studiju Zamajac Underground, iz jednog „tejka“, a produkciju potpisuju sami članovi benda.

EP možete poslušati i na: https://www.youtube.com/watch?v=ebBYwnlQbCg&list=PL9Cs-Pc1Usr2_Zq4hNEO93Qzy-RNNJwpZ

