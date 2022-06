Tri-o raspalio prvi rafal – stigla ‘Punk POPlava 1′

Nakon raspada nekoliko poznatih kruševačkih grupa (Katabazija, Crveni karton, Dangube) nastao je Tri-o, nepretenciozna ekipa vrhunskih muzičkih kreativaca koji su, posredstvom Take It Or Leave It Records, za upoznavanje odlučili da neke od svojih pank obrada velikih pop hitova iz davne jugoslovenske prošlosti podele sa publikom.

Na ovom debitantskom ostvarenju nalazi se prvi set od pet tema koje verno oslikavaju krah, ali se nadamo i ponovni uspon onih vremena u kojima su emocije igrale glavnu ulogu u životu svakog valjanog čoveka. Svoje mesto su među pragresivnim melodijama našle „Nije htjela“

(Kemal Monteno), „Dodirni me“ (Galija), „Teška vremena prijatelju moj“ (Neki to vole vruće), „Obična ljubavna pjesma“ (Aerodrom) i „Sanja“ (Alisa). Pesme su snimljene u kruševačkom studiju Zamajac Underground, iz jednog „tejka“, a produkciju potpisuju sami članovi benda.

Ovo nije prvi ovakav eksperiment na domaćem tržištu, ali je specifičan po vremenu u kome je nastao, vremenu bez imalo pažnje i iskrene saosećajnosti spram tananih, a samim tim i vitalnih, po čovečnost svakog pojedinca, osećaja. Tri-o odašilje, pomalo besno ali i sarkastično, sve te divne rečenice kojima su zle decenije runile smisao, kontekst i ritam.

Namera ovog EP-a je da neke pesme, koje, da tako kažemo, alternativnija, ili pankerskija publika vidi kao „ljigave“ predstavi u drugačijem aranžmanu, do mere da možemo reći da je skriveni motiv možda i restauriranje upravo tog emotivnog zrna, koje se nekako izgubilo u zadnjih trideset i više godina sistematskim brisanjem pozitivnih emocija, objašnjavaju članovi benda razlog zašto im prvenac upravo ove pesme nosi na sebi.

Tri-o: Fat Zed – bubnjevi (ex ZAA, Katabazija, The Scarps…), Steven Pavlović – gitare i vokal (ex Crveni karton) i Dejan Todorović – bas (ex Dangube)

Link digitalnih platformi:

https://kasurl.com/0eE2Z?fbclid=IwAR0sruCptETSs8ismK2c1gtK06VjBcq64db6mthlJlKAvEVboDFDXPfRB2w

EP možete poslušati i na: https://www.youtube.com/watch?v=ebBYwnlQbCg&list=PL9Cs-Pc1Usr2_Zq4hNEO93Qzy-RNNJwpZ

Izvor: Rockomotiva