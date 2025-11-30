Trening snage kod dece tema stručnog seminara

U sredu, 3. decembra, od 13 sati Sportski savez grada Kruševca organizuje seminar za stručno usavršavanje namenjen nastavnicima fizičkog vaspitanja

Tom prilikom predavač će biti prof. dr Marko Stojanović sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Novom Sadu, dok je tema seminara: „Trening snage kod dece“, navode iz Sportskog saveza grada Kruševca.

Cilj predavalja jeste da učesnici seminara steknu uvid u važnost i sigurnost uključivanja treninga snage u odrastanju, najnovije preporuke struke, kao i optimalne metode i principe za bezbedan razvoj snage kod dece.

Takođe, biće reči o tome šta je najvažnije za pravilno strukturiran trening u dečijem uzrastu i kako podstaknuti zdrav i efikasan razvoj snage kod dece uz poštovanje fizioloških mogućnosti i potreba.

Seminar će se održati u prostoriji Centra za stručno usavršavanje u Kruševcu (Balkanska 63 na petom spratu), dok je učešće sportskih stručnjaka, stručnjaka u sportu i nastavnika fizičkog vaspitanja besplatno.