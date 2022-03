Treća sednica Parlamenta privrednika u Kruševcu

Na sednici Parlamenta privrednika, održanoj u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac, predstavnici Ministarstva privrede, Fonda za razvoj i Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza, prezentovali su otvorene pozive i programe podrške privredi. Interesovanje prisutnih bilo je usmereno na predstojeće programe za nabavku opreme koji idu preko banaka kao i na detalje oko razvojnih projekata

Predstavnici ministarstva privrede predstavili su ovdašnjim privrednicima programe koji se odnose na pomoć malim, mikro i srednjim preduzećima i preduzetnicima.

– To su programi koji predstavljaju kombinaciju bespovratnih sredstava i povoljnih kredita Fonda za razvoj ili poslovnih banaka, u zavisnosti o kom programu se radi. Ove godine je ministarstvo izdvojilo 2,5 milijarde budžetskih sredstava za ovu namenu, ali tu je i Fond Evropske unije koji će posebno podržati naš najpopuluraniji program, Program za nabavku podrške opremi mali, preduzećima, sa još 10 miliona evra- kazala je Ankica Momčilović iz Ministarstva privrede, sektor za razvoj malih preduzeća i preduzetništva.

Na sednici se govorilo i o jednom potpuno novom program koji, kako je rekla Momčilović, predstavlja čistu kreditnu podršku privrednim subjektima.

-Taj program realizovaćemo preko Fonda za razvoj, radi se o sredstvima Evropske investicione banke do 90 miliona evra i predstavljaće najpovoljniju kreditnu podršku, u smislu roka otplate 12 godina i najpovoljnije kamate na tržištu- rekla je ona.

Podsetila je da Ministarstvo privrede od 2015. godine sprovodi svoje standardne programe, te da se svake godine trudi da poboljša, olakša, da prilagodi uslove privrednicima.

-U stalnom smo kontaktu i preko privrednih komora i preko naših akreditovanih razvojnih agencijasa privrednicima, ovakvi skupovi su nama od velikog značaja jer upravo tu možemo najviše da osetimo kako razmišljaju, šta su njihovi najveći problemi , te u tom smislu naše programe svake godine i prilagođavamo- istakla je Momčilović.

Da je cilj ovog skupa da se privrednici sa teritorije grada Kruševca detaljno upoznaju na koji način i pod kojim uslovima mogu da ostvare pravo na dodelu sredstava podsticaja koje Ministarstvo privrede dodeljuje na osnovu Zakona o ulaganju i podzakonskih akata donetih u skladu sa tim zakonom, rekla je Lucija Dujović iz tog ministarstva.

-Važno je napomenuti da se ovde radi o bespovratnim sredstvima podsticaja i da pravo na dodelu tih sredstava imaju podjednako i strani i domaći ulagači.Budući korisnici moraju da realizuju investicioni projekat i da ispune dva najosnovnija uslova, u pogledu ulaganja i novih zapošljavanja.Ta nova zapošljavanja isključivo se odnose na domaće državljane, čime država zapravo podstiče zapošljavanje naših državljana- istakla je Dujović.

Vesna Vučetić iz Fonda za razvoj Republike Srbije, kazala je da Fond kao i svake godine, u saradnji sa ministarstvom i Vladom Srbije, kreira programe koji se odnose na investicione kredite, na kredite za trajna obrtna sredstva.

-Fokus Fonda je ka investicijama, ka dugoročnijem finansiranju privrednika i nastojimo svake godineda u saradnji sa ministarstvom, osluškujući glas privrednika, kreiramoprograme u cilju podsticanja i privrednog razvoja i poslovanja preduzetnika. Nažalost, prethodne dve godine Fond se bavio nešto drugačijim kreditiranjem, to su bili prevashodno krediti za likvidnost, ali se svi nadamo da će ova godina biti godina investicionih ulaganja i ono što ustvari investicije donose, a to je boljitak svima nama, i privrednim subjektima i generalno privrednom razvoju Srbije- rekla je ona.

Prema njenim rečima, Fond nudi dugoročne investicione kredite sa vrlo povoljnim kamatnim stopama koje se kreću do 1,8 procenata na godišnjem nivou , sa odgovarajućim grejs periodom.

-To su dugoročni krediti do deset godina, adekvatni za izgradnju, za kupovinu opreme. Fond takođe nudi i kredite za trajna obrtna sredstva, za formiranje zaliha, kupovinu repromaterijala, to su krediti koji se odobravaju sa ročnošću do četiri godine, u okviru koga je grejs period od šest godina- istakla je Vučetić.

Takođe, u saradnji sa Ministarstvom privrede, Fond ima i odlične programe za žene preduzetnice, za početnike.

-To su takozvani start ap krediti i ono što je bilo najpopularnije do vremena korone,takozvani razvojni krediti, kao kombinacija kreditnih sredstava Fonda i bespovratnih sredstava koje obezbeđuje ministarstvo. Za tu liniju je bilo izuzetno interesovanje, nadamo se da će biti i ove godine. Taj program je ustvari i kreiran kao rezultat svih ovih poseta i dobre saradnje sa privrednim komorama, uz osluškivanje glasa privrednika- rekla je predstavnica Fonda.

Rade Jevtić, predsednik Parlamenta RPK Kruševac, ocenio je današnji kao i prethodna dva skupa, kao veoma uspešne.

-Uspeli smo da okupimo sve državne institucije koje mogu da pomognu privredi- Ministarsvo privrede, Fonda za razvoj i Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza. To suinstitucije koje mogu ispred države dapomognu realnom sektoru zvani privreda i zaista je to velika stvar imati goste koji imaju konretno izlaganje i naravno komunikaciju i razgovor sa našim privrednicima- istakao je on, naglašavajući da Kruševac beleži industrijski rast, da je prošlu godinu obeležio drastičan pad nezaposlenosti, te da su to sve pozitivi efekti u prethodnoj godini.

Današnjem skupu prisustvovalo je 40-tak privrednika iz Rasinskog okruga, a ono što ih je najviše interesovalo su detaljnije informacije o razvojnim projektima, te o prestojećim programima za nabavku opreme koji idu preko banaka.

D.P.