Treća rata poreza na imovinu dospeva 14. avgusta

Treća rata poreza na imovinu fizičkih lica za ovu godinu dospeva na naplatu 14. avgusta. Narodna banka Srbije je saopštila da se porez može platiti dina karticom na šalterima Uprave za trezor Ministarstva finansija, i to bez ikakve provizije

Porez na imovinu obavezan je za sve građane koji su upisani kao vlasnici nekretnina ili zemljišta, a iznos godišnjeg poreza zavisi od površine imanja i stope koju određuje svaka lokalna samouprava.

Ukupno, porez se deli na četiri rate koje dospevaju: prva do 14. februara, druga do 15. maja, treća do 14. avgusta i četvrta do 14. novembra.

Pored poreza na imovinu, na šalterima Uprave za trezor može se dina karticom bez provizije platiti i porez na dohodak građana, porez na promet motornih vozila, porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva, kao i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika.