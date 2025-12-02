Trebotin i Vitanovac bez vode, radovi na toplotnoj mreži u Vidovdanskoj

Postavljeno: 02.12.2025

JKP Vodovod obaveštava građane da će zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži danas do 15h, bez vode biti Trebotin i Vitanovac

Takođe, istog dana, zbog prevezivanja vodovodnog priključka, u istom terminu, bez vode će biti i naselje Dedina.

U delu toplifikacione mreže planirani su radovi na sekundarnom sistemu, zbog čega će bez grejanja biti Vidovdanska ulica (od broja 173 do broja 207), dok se proizvodnja toplotne energije odvija prema redovnom režimu.

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

