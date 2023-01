Treba li Kukljinu etnografski muzej?

Pomoravsko selo Kukljin raspolaže bogatim nasleđem etno kulture, ali se nedovoljno radi na njegovom očuvanju i prezentaciji. Etno udruženje “Kukljinsko prelo” je jedno od najaktivnijih u kruševačkom kraju, ostvaruje zapažene rezultate, prošle godine je osvojilo drugo mesto na Poljoprivrednom sajmu u Kruševcu na kojem su imali lepo uređen štand i ukusnu etno hranu (kačamak i gulaš).

-Crkva Vaznesenja Gospodnjeg izgrađena je i osveštana 1930. godine, a zgrada Zemljoradničke zadruge 1925. Posle prestanka rada Zadruge zgradu su koristile kafedžije i koradžije, a sada Mesna zajednica Kukljin hoće da je ustupi na izdavanje privatnim licima. Vodeničar Dragan Todorović je ostao bez vodenice koja je otišla niz Moravu do Ćuprije i tamo je očerupana. To je bila prava relikvija i šteta da je više nema. Jedan od dragulja sela je i skela. Ona je dragocena, treba da se sačuva, a o tome niko ne misli. Inače, 70 posto ljudi u selu živi od poljoprivrede. Zahvaljujući potpisima građana sačuvana je ambulanta, kao i pošta koju su nameravali da odsele, ali je sprečeno-kaže Violeta Petković, predsednica Etno udruženja “Kukljinsko prelo”.

Ona kaže da ima podršku uglednih seoskih domaćina za brojne akcije i manifestacije.

-Selo je 1974. godine sakupljalo pare za izgradnju mosta preko Zapadne Morave. Svaki domaćin je davao po kravu i tele, što bi sada iznosilo oko 1.500 evra po domaćinstvu. Pare su date, mosta nema, a niko ne zna gde su i šta je bilo sa njima. Moramo to da raščistimo jednom za svagda, jer je to velika bruka i sramota i neviđeni kriminal. Mesna zajednica i nadležni državni organi moraju pokrenuti proces za ovaj slučaj i dati odgovor građanima, ističe ova agilna aktivistkinja u Kukljinu.

Apel za pomoć Kukljinu potpisalo je 777 građana, a efekti ove akcije su dragoceni.

-Utorkom i četvrtkom od 11 do 15 sati Pošta opslužuje 1.300 stanovnika po naređenju sektorskog direktora iz Beograda. Ambulanta od 1. aprila prošle godine radi utorkom, četvrtkom i petkom po naređenju direktorke dr Marine Kostić od 7 do 13.30. To je formalno, a u praksi ambulanta ne radi u petak bez ikakvog objašnjenja Mesnoj zajednici i potpisnicima Apela za pomoć selu Kukljinu. U selu imamo i prostor za apoteku, Mesna zajednica hoće da je ustupi, ali niko neće da dođe. Trebalo bi i da izgradimo spomenik seljaku i seljanki, jer bez seljaka nema ničega. Ovaj plato kod Pošte je idealan za razne manifestacije. Treba posaditi nekoliko drveta i raznovrsno cveće i postaviti klupe. I to bi bilo idealno mesto za odmor i rekreaciju. Predaćemo zahtev Mesnoj zajednici da se zgrada ustupi za muzejsku zbirku.

Sa stavovima Violete Petković slažu se brojni sugrađani. Zorica Ilčić kaže da ova zgrada u centru sela je najbolja za etnografski muzej, a ne za nešto drugo. U zgradi je isključena struja, jer prethodni korisnici nisu plaćali.

-Tražićemo podršku Grada da se reši ovaj problem. Sve je tačno što je rekla Violeta. Mnogo je važno da se vratimo našim korenima. Ovde je priroda prelepa, prepuna kiseonika.

Gordana Todorović, članica udruženja slaže se sa stavom predsednice Violete Petković i ističe da zgrada treba da bude preuređena za etnografski muzej sela.

-Najstarija zgrada u selu ne treba da se izdaje, jer nekome može da padne na pamet da tu postavi i striptiz bar.

Penzionerka Jasna Miladinović kaže da je šteta da takav objekat propada bez prave svrhe i namene, već treba namenski da se koristi za selo, seoski turizam i etno kulturu.

-Treba da se renovira, a svi hoćemo da donesemo stare stvari da se to sačuva i da imaju i naši potomci.

Inženjer u penziji Miodrag Mića Petrović kaže da bi pravilno korišćenje ove zgrade bilo dobro za selo, jer posle prodavnice zgrada propada, a ova ideja o preuređenju u muzej je izvanredna i treba da se sprovede.

U želji da čujemo i drugu stranu, kontaktirali smo i predsednika Saveta MZ Kukljin Časlava Milenkovića, koji je bio iznenađen našim pozivom.

-Savet MZ jeste doneo odluku da se izda prostor, jer se dugo ne koristi i zgrada propada. Vodi se i sudski spor zbog neplaćanja struje. Do sada se niko nije pismeno javljao, a jedno lice se usmeno obratilo. Nećemo dati nikome bez pismenog zahteva. Članovi Saveta MZ su mnogo zauzeti i ne možemo često da se sastajemo. Možda ćemo i promeniti odluku. Videćemo, izjavio je Časlav Milenković u telefonskom razgovoru.

Ž. Milenković