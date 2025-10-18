Trayal u nedelju gostuje Mačvi

U okviru 14. kola Prve lige Srbije, fudbaleri Trayala gostuju ekipi Mačve. Duel je zakazan za nedelju od 17 sati na stadionu u Šapcu

Nakon četiri utakmice bez poraza, Gumari u Šabac putuju sa velikim samopouzdanjem, nadajući se nastavku dobrih rezultata.

Šef struke Trayala, Dejan Branković, ističe da su svi igrači spremni za ovaj duel, da je atmosfera u ekipi na visokom nivou, te da će pokušati da dođu do pozitivnog rezultata protiv kvalitetne šabačke ekipe.

Mačva ima ambiciju da zadrži mesto u samom vrhu tabele i trenutno se nalazi na trećem mestu. Prepoznatljivi su kao čvrsta i organizovana ekipa kada igraju kod kuće, te će ovaj duel biti veliki izazov za kruševačkog prvoligaša koji se nalazi na osmoj poziciji.

N. L.