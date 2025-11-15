Trayal dočekuje Zemun

Postavljeno: 15.11.2025

U okviru 18. kola Prve lige Srbije, Gumari će od 13 sati na Gradskom stadionu u Kruševcu dočekati ekipu Zemuna

Iako gosti dolaze kao favoriti, s obzirom da su lideri na tabeli, u taboru Kruševljana se nadaju da mogu doći do povoljnog rezultata.

I pored dva vezana poraza, atmosfera u ekipi Trayala je pozitivna, a igrači su odlučni da pred svojim navijačima prekinu negativan niz.

Kruševački prvoligaš se trenutno nalazi na 12. mestu sa 19 osvojenih bodova, uz skor od 5 pobeda, 4 remija i 8 poraza.

Porazi Jedinstva i Trstenika

