Trayal dočekuje Zemun

U okviru 18. kola Prve lige Srbije, Gumari će od 13 sati na Gradskom stadionu u Kruševcu dočekati ekipu Zemuna

Iako gosti dolaze kao favoriti, s obzirom da su lideri na tabeli, u taboru Kruševljana se nadaju da mogu doći do povoljnog rezultata.

I pored dva vezana poraza, atmosfera u ekipi Trayala je pozitivna, a igrači su odlučni da pred svojim navijačima prekinu negativan niz.

Kruševački prvoligaš se trenutno nalazi na 12. mestu sa 19 osvojenih bodova, uz skor od 5 pobeda, 4 remija i 8 poraza.