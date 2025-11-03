Trayal dočekuje Jedinstvo

U okviru 16. kola Prve lige Srbije, fudbaleri Trayala će danas od 16 časova dočekati Jedinstvo iz Uba

Nakon ubedljive pobede u Kupu, Gumari se okreću nastavku prvenstva, pa će danas na Gradskom stadionu dočekati Jedinstvo iz Uba, ekipu koja ima bod manje od Trayala i bori se za priključak ka sredini tabele.

– Jedinstvo imaju dobro sklopljen tim sa odličnim pojedincima i mislim da ta ekipa zaslužuje poštovanje. Raduje me što u kontinuitetu igramo u dobroj formi i što naši igrači „pucaju“ od samopouzdanja – istakao je šef stručnog štaba Trayala, Dejan Branković koji je dodao da je zadovoljan dosadašnjim učinkom.

Trayal je završio prvi deo regularnog dela Prve lige u gornjem delu tabele. Trenutno se nalazi na 8. poziciji za 19 osvojenih bodova.

