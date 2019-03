Zbog održavanja Kruševačkog Generali polumaratona 17. marta 2019. godine, određena je privremena zabrana saobraćaja:

– U Ulici Vidovdanskoj od Trga kosovskih junaka do Ulice Takovske dana 16.03.2019. godine od 18,00 časova do 17.03.2019. godine do 18,00 časova,

– U Ulici Nemanjinoj od Ulice Gazimestanske do Ulice kosovske i u delu Ulice Kosovske od Ulice kralja Aleksandra Ujedinitelja do Slobodišta dana 16.03.2019. godine od 19,00 časova do 17.03.2019. godine do 16,00 časova,

– I na trasi održavanja polumaratona tj. na Trgu kosovskih junaka desnom kolovoznom trakom od Ulice Nemanjine do Ulice Vidovdanske na izlazu iz Ulice Majke Jugovića ka spomeniku Kosovskih junaka, u Ulici kosovskoj u delu od Ulice Nemanjine do Ulice kralja Aleksandra Ujedinitelja, u Ulici kralja Aleksandra Ujedinitelja u delu od Ulice kosovske do Ulice slatinske, u Ulici slatinskoj u delu od Ulice Ulice kralja Aleksandra Ujedinitelja do Ulice Slobodana Jovanovića, u Ulici Slobodana Jovanovića (od Ulice slatinske do Ulice Dostojevskog), u Ulici Dostojevskog u delu od Ulice Slobodana Jovanovića do Ulice hajduk Veljkove, u Ulici hajduk Veljkovoj u delu od Ulice Dostojevskog do Ulice poručnika Božidara, na Trgu kosturnica u delu od Ulice poručnika Božidara do Ulice Dositejeve, u Ulici Dositejevoj (od Trga kosturnica do Trga fontana), na Trgu fontana (od Ulice Konstantina Filozofa do Ulice vidovdanske), u Ulici vidovdanskoj u delu od Trga fontana do Ulice Topličine, dana 17.03.2019. godine u vremenu od 09,00 do 15,00 časova.

Trasa 17. Generali polumaratona u Kruševcu

Zbog održavanja Kruševačkog Generali polumaratona 17. marta 2019. godine, određena je privremena zabrana saobraćaja: - U Ulici Vidovdanskoj od Trga kosovskih junaka do Ulice Takovske dana 16.03.2019. godine od 18,00 časova do 17.03.2019. godine do 18,00 časova, - U Ulici Nemanjinoj od Ulice Gazimestanske do Ulice kosovske i u delu Ulice Kosovske od Ulice kralja Aleksandra Ujedinitelja do Slobodišta dana 16.03.2019. godine od 19,00 časova do 17.03.2019. godine do 16,00 časova, - I na trasi održavanja polumaratona tj. na Trgu kosovskih junaka desnom kolovoznom trakom od Ulice Nemanjine do Ulice Vidovdanske na izlazu iz Ulice Majke Jugovića ka spomeniku Kosovskih…